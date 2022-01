Ciampino, aereo privato con 5 passeggeri finisce fuori pista: scalo torna operativo

L'aereo taxi era in fase di atterraggio quando il carrello è rimasto bloccato. Fortunatamente solo tanta paura per i cinque passeggeri che erano decollati dallo scalo Linate con un volo privato e sono arrivati a Roma, nell'aeroporto Ciampino questa sera poco dopo le 20. Il velivolo è finito fuori pista per diversi metri. Equipaggio e viaggiatori sono stati poi soccorsi dal personale di stazione mentre con una nota sono state allertate anche l'Enav, l'Ente Nazionale per l'Assistenza al Volo, e l'Enac, Ente Nazionale per l'Aviazione Civile Italiana. Nelle prossime ore i periti procederanno con gli accertamenti sull'aereo privato. Resta infatti da stabilire la causa del malfunzionamento.

Foto Luciano Sciurba