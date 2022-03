Castelli Romani, via Appia Nuova chiusa: in migliaia alla marcia della Pace verso Castel Gandolfo (foto Sciurba)

Castelli Romani, via Appia Nuova chiusa la transito, per la marcia della pace organizzata dai sindaci di Genzano, Ariccia, Albano e Castel Gandolfo, in migliaia stanno partecipando al corteo partito da piazza Frasconi a Genzano, che toccherà Ariccia, Albano e terminerà a Castel Gandolfo in piazza del Belvedere vicino la residenza papale. La polizia di stato, i carabinieri e la polizia locale, unitamente alla protezione civile dei 3 comuni sta scortando il corteo della grande folla lungo la via Appia, presenti anche i guardiaparco dei Castell Romani. La manifestazione con chiusura a tratti della strada statale è prevista dalle 10.30 alle 12.30 . Foto Luciano Sciurba