Castelli Romani copiosa nevicata in nottata, disagi sulle strade, alcune chiuse, mezzi spargisale e spalaneve al lavoro da ieri sera. Foto Video Luciano Sciurba

Castelli Romani , la neve è scesa in maniera decisa in nottata sulle alture e montagne di Rocca di Papa, Rocca Priora, Carpineto Romano, Segni, Castel San Pietro e altri comuni della provincia di Roma. Imbiancando la zona dei Pratoni del Vivaro, via Tuscolana , Macere di Artena e zone interne e alte tra i 500 e i 900 metri . Le strade alcune sono chiuse per ghiaccio, la maggior parte sono percorribili ma con la massima cautela a causa do formazioni di ghiaccio sul manto stradale. Sono al lavoro da ieri pomeriggio i mezzi spargisale dei vari Comuni, tramite le protezioni civili, i cantonieri di Astral e di Città Metropolitana, che sono mobilitati e attivi anche stamattina su molti fronti ghiacciati e innevati. La temperatura stanotte alla frazione Vivaro di Rocca di Papa e a Rocca Priora e comuni di montagna al confine con la Ciociaria e i Monti Lepini e Simbruini ha toccato picchi molto al di sotto dello zero, al momento oscilla tra zero e meno 3. Problemi al transito si sono comunque verificati in nottata e alle prime ore del mattino in via dei Laghi con auto in panne e fuori strada causa la strada resa viscida dal gelo e neve. Anche su via Frascati tra Rocca di Papa e Grottaferrata molti i disagi in nottata e all'alba. Una macchina si è cappottata in via della Montagna Spaccata poco fa a Rocca Priora e altre sono finite fuori strada , poi la strada è stata chiusa dalla polizia locale, per ghiaccio, sul posto anche i carabinieri, protezione civile e cantonieri della provincia. Un mezzo spalaneve l'unico in servizio della protezione civile Asa a Rocca di Papa, è operativo in molte strade da stanotte . Mentre da ieri pomeriggio a notte fonda si sono state sparse molte tonnellate di sale con il pick up sempre dei volontari Asa e in altri comuni sempre ad opera della protezione civile. Sul posto anche polizia locale e carabinieri per regolare la viabilità e dare ausilio alle operazioni anti neve e ghiaccio che sono tuttora in corso . Foto Video Luciano Sciurba