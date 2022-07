Castel Gandolfo, incendio sul costone del lago: in azione elicotteri e Canadair

Castel Gandolfo, un vasto incendio innescato da un piromane in due punti del costone boschivo del Lago Albano ha tenuto impegnate varie squadre della protezione civile locale e dei comuni vicini, i vigili del fuoco di Marino, due elicotteri e un canadair per tutta la domenica pomeriggio. Con le spiaggette lacustri piene di gitanti e bagnanti del fine settimana. Sul posto anche le polizie locali di Rocca di Papa e Marino sul versante di via dei Laghi chiusa per alcune ore fino alle 17.15 per permettere le operazioni di spegnimento terminate poco fa.

Foto Video Luciano Sciurba