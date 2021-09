Castel Gandolfo, incendio in via Santa Fumia, inceneriti container e rifiuti

Castel Gandolfo (Roma), devastante incendio sfuggito ad un imprenditore edile nella zona di Santa Fumia, nel primo pomeriggio, la lunga strada che collega la via Nettunense con la via Ardeatina, al confine con il territorio di Roma. Sono ancora al lavoro diverse squadre di vigili del fuoco dei Castelli Romani e di Roma, oltre che la polizia locale del corpo Albano-Castel Gandolfo che ha denunciato il proprietario del terreno per incendio colposo e deposito incontrollato di rifiuti.

Le fiamme sono state visibili da molti comuni vicini e dalle strade statali Nettunense, Appia e Ardeatina, distrutti anche attrezzi agricoli e manufatti rurali, presenti anche materiali di rifiuto pericolosi, che hanno sviluppato una nube nera altissima. L'intera area è stata posta sotto sequestro dalla polizia locale, diretta dal comandante Mauro Masnaghetti, ancora sul posto insieme ai suoi agenti per le indagini del caso.

Foto Luciano Sciurba