Castel Gandolfo, inaugurata la nuova mostra al Polo Museale di Palazzo Pontificio con due opere di Raffaello e Correggio

Castel Gandolfo, è stata inaugurata questa mattina alle 12 in occasione delle feste pasquali, la mostra "Il Redentore del Correggio e l’arazzo della Pesca miracolosa di Raffaello" che ha lasciato nei giorni scorsi i Musei Vaticani per raggiungere il Polo Museale del Palazzo Pontificio ai Castelli Romani, dove rimarrà aperta e visitabile per 6 mesi. «Il Palazzo papale di Castel Gandolfo, arricchisce ulteriormente l’offerta culturale con due prestigiosi tesori artistici provenienti direttamente dai Musei del Papa. Questa iniziativa segna l’inizio di un nuovo percorso espositivo ideato per portare le collezioni papali anche nel Polo Museale in provincia di Roma», ha detto la direttrice dei Musei Vaticani Barbara Jatta. Da oggi, amanti dell'arte, pellegrini e turisti potranno visitare nella Sala dei Papi la mostra “Raffaello. L’arazzo della Pesca miracolosa per la Cappella Sistina” e nei nuovi spazi espositivi del Palazzo papale “Correggio. Il Redentore dei Musei Vaticani”. La presentazione si è tenuta oggi alle 12 alla presenza oltre che di Barbara Jatta, direttore dei Musei Vaticani, dei curatori Alessandra Rodolfo e Fabrizio Biferali. Sono intervenuti per la conferenza stampa di presentaziona reverendissima suor Raffaella Pietrini, segretario generale del Governatorato Vaticano, le autorità civili, militari e religiose locali, il direttore delle Ville Pontifice Andrea Tamburelli e lo staff dei Musei Vaticani, oltre che esperti e restauratori di arte . L’arazzo della Pesca Miracolosa appartiene alla famosa serie di arazzi degli Atti degli Apostoli, commissionata da Papa Leone X (1513 – 1521) a Raffaello e destinati a ornare la parte inferiore della Cappella Sistina. L'artista di Urbino, con i suoi fidati allievi, ideò i cartoni degli arazzi, un vero e proprio ciclo monumentale dipinto su carta con le storie dei due Apostoli Pietro e Paolo, testimoni di fede cristiana, tradotti in grandi e magnifici arazzi. “Correggio. Il Redentore dei Musei Vaticani” è il secondo progetto espositivo che va ad arricchire i nuovi ambienti musealizzati al piano inferiore del Polo Museale di piazza della Libertà. La mostra ha come protagonista un altro capolavoro della Pinacoteca Vaticana: "il Redentore in gloria " di Antonio Allegri detto il Correggio (1489-1534). L’opera, un olio su tela, costituiva in origine la cimasa del Trittico dell’Umanità di Cristo, dipinta dall’artista intorno al 1525 per l’altare maggiore della chiesa di Santa Maria della Misericordia a Correggio (Reggio Emilia). È piuttosto recente la definitiva attribuzione al maestro emiliano, che risale al 2011, grazie alla legittimazione dell’autografia della tela del Cristo Redentore a seguito di indagini scientifiche effettuate in occasione dell’ultimo restauro vaticano sotto la guida del compianto professore Antonio Paolucci (1939-2024). L’accesso a tutte le mostre in corso è gratuito ed è incluso nel biglietto d’ingresso al Palazzo Papale di Castel Gandolfo , visitabili tutti i giorni con guida o autonomamente, insieme al Giardino del Moro e al Giardino Segreto .

Foto Luciano Sciurba