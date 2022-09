Castel Gandolfo, 4 auto in fiamme nel quartiere Pavona Laghetto

Castel Gandolfo, 3 auto sono andate distrutte in un incendio stamattina all'alba poco prima delle 5 in un piazzale di una palazzina nel popoloso quartiere di Pavona Laghetto, in via Santo Spirito. Sul posto per circa 2 ore i vigili del fuoco di Marino e i carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo hanno portato avanti le indagini del caso. Anche una quarta auto è stata danneggiata dalle fiamme che si sono sviluppate in maniera repentina forse da una delle vetture parcheggiate. Le cause sono da accertare e non si esclude nessuna pista.