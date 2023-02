Casal Palocco, sos buche e strade, Fabio Pulidori: «Non bastano i 4,5 milioni stanziati»

di Moira di Mario

Potrebbero non essere più sufficienti i quattro milioni e mezzo stanziati nel 2021 per rifare interamente le due strade principali a Casal Palocco. A lanciare l'allarme è il presidente del Consorzio Fabio Pulidori. «La gara d'appalto dice Pulidori dovrebbe essere indetta per la fine del mese, stando almeno alle assicurazioni arrivate dal X Municipio, mentre i cantieri dovrebbero aprire entro la prossima estate. Come Consorzio, tuttavia, temiamo che quei fondi non siano più sufficienti a garantire la riasfaltatura di via Alessandro Magno e via Gorgia di Leontini a causa del caro energia che ha fatto lievitare i prezzi». Potrebbero, dunque, finire come due incompiute le strade principali e strategiche del quartiere. Si tratta di due arterie piuttosto lunghe, circa sei chilometri a doppia corsia, completamente dissestate per le radici dei pini che hanno sollevato l'asfalto e nelle quali è ancora in vigore il limite dei trenta orari. Pericolose per scooteristi, pedoni, automobilisti e ciclisti, dopo anni di attesa e richieste, il Consorzio ad agosto del 2021 era riuscito ad ottenere dall'ex giunta Raggi uno stanziamento di quattro milioni e cinquecentomila euro per la completa riasfaltatura. L'opera doveva essere appaltata lo scorso anno e il cantiere già chiuso, ma l'assenza - o meglio la presenza a metà di un direttore tecnico ha fatto slittare di un anno l'intero iter, mettendo perfino a rischio lo stanziamento già approvato e messo in bilancio. Carenza di personale che ha invece fatto perdere definitivamente i due milioni e settecentomila euro, già deliberati dalla precedente amministrazione, per la manutenzione ed estensione della pista ciclabile a Palocco. «Finalmente è arrivato un nuovo direttore tecnico e l'iter si è sbloccato aggiunge il presidente del Consorzio ci auguriamo solo che le due strade vengano rifatte completamente e a regola d'arte».

LA ROAD MAP

Delle novanta arterie presenti all'interno di Casal Palocco, ventidue sono state cedute al Comune oltre trenta anni fa, mentre sessantotto sono rimaste private. Si tratta di vie secondarie la cui manutenzione e gestione è in capo al Consorzio che le sta sistemando tutte. All'appello mancano i lavori delle vie più transitate di cui si dovrebbe occuparsi il Campidoglio e il X Municipio. Le più dissestate e pericolose sono però via Alessandro Magno e via Gorgia di Leontini che attraversano l'intero quartiere collegandolo con la Cristoforo Colombo, da una parte e via dei Pescatori dall'altra. Qualche anno fa gruppi di volontari scesero in strada per evidenziare con la vernice tutti i dossi e avvertire così i motociclisti e i ciclisti del pericolo. Era successo in particolare proprio in via Alessandro Magno, via Gorgia da Leontini e in via di Casal Palocco dove le radici dei pini avevano sollevato l'asfalto creando una serie di cunette diventate davvero insidiose, soprattutto di notte.

IL PRECEDENTE

sempre qualche anno fa il Consorzio (che rappresenta circa 25mila residenti ndr) al termine di un'affollata assemblea, aveva deciso di procedere con una class action contro il Comune per la mancata sistemazione delle strade. L'azione collettiva si basava sulla violazione delle norme previste per la manutenzione delle arterie pubbliche a cui sono tenuti gli enti proprietari per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione. L'obiettivo dei venticinquemila residenti non era chiedere il risarcimento di eventuali danni subiti, ma quello di inchiodare l'Ente alle proprie responsabilità e indurlo ad avviare i lavori. All'Infernetto, dove si registra una situazione nettamente migliore il l X Municipio ha firmato un'ordinanza che impone il divieto di transito alle due ruote sulle arterie più ammalorate

Foto di Mino Ippoliti