Grave incidente nel pomeriggio di venerdì tra una Dacia Lodgy e un Tmax al semaforo tra la Colombo e via Pindaro all’Axa. Immediatamente soccorso il motociclista è apparso in condizioni molto serie tanto da richiedere l’intervento dell’eliambulanza per i trasporto al San Camillo. Sono intervenute numerose pattuglie della polizia locale per i rilievi.

Foto di Mino Ippoliti