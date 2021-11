Bulgari, Gina Lollobrigida e Isabella Ferrari star della mostra "Paparazzi"

di Paola Pisa

Tutti in posa. Arriva Gina. Via Condotti. La Lollobrigida scende dalla limousine, tantissimi vogliono fotografarla e altrettanti fanno a gara per essere immortalati accanto alla diva. Giacca nera cosparsa di cristalli, orecchini di rubini e spilla di smeraldi, è lei la protagonista della serata insieme a Isabella Ferrari, amica e fan di Bulgari. Il brand dedica una mostra agli scatti rubati, ai glamour delle celebrità, ai fotografi che hanno inventato la Dolce Vita romana. Il tutto tra gioie e preziosità. L'esposizione si chiama Paparazzi e fa rivivere le atmosfere mondane, le scene e scenate, gli amori, le passeggiate, le notti brave, la straordinaria vitalità della Città Eterna negli Anni 50 e 60. Immagini di fotografi arcinoti scorrono su schermi accanto a vetrine in cui brillano collier, bracciali, anelli, e orologi a serpente.

In esposizione ci sono gli scatti di Rino Barillari, The King of Paparazzi, che festeggiatissimo racconta di avere nel proprio archivio mezzo milione di immagini. Ci sono foto firmate da Marcello Geppetti, che riprese il bacio scandaloso tra Liz e Richard Burton, complice uno yacht al largo. Isabella Ferrari si muove elegantemente, tutta in nero e grande spacco, curiosando in questo paradiso di amarcord. Eccola tra gli zaffiri più amati da Anita Ekberg, gli smeraldi prediletti da Elizabeth Taylor, i diamanti che facevano impazzire Anna Magnani. «È la prima volta che a noi paparazzi viene dedicata una esposizione collettiva. Qui ci sono quelli autentici, mica gli imbucati dell'ultima ora», dice Barillari ripreso accanto a Gina Lollobrigida che si intrattiene nei salotti e lo saluta affettuosamente. The King ha con se il suo immancabile flash. Nella via si forma un po' di calca, i curiosi sbirciano nelle vetrine, all'interno drink e appetizer sembrano anche loro oggetti di design. Sarà questo scrigno, questa Domus Aurea Bulgari, a custodire e a mostrare nei prossimi giorni, ai visitatori, le foto che vengono da La Valigia Romana, trovata a Porta Portese dal fotografo Marcello Mencarini piena di centinaia di negativi di autore sconosciuto con istantanee di celebrità. Ci sono scatti di Pierluigi Praturlon, Principe della foto da palcoscenico e da tappeto rosso. Ritagli di giornali mostrano le frecce che Anitona scoccó contro un fotografo per sfuggire all'obiettivo. C'è Walter Chiari che minaccia Tazio Secchiaroli, ci sono divine e star. Clark Gable e Marion Brando. Ingrid Bergman e Grace Kelly. E loro, i Paparazzi doc. Era la Dolce Vita. Ed eccola a disposizione di chi è pronto ad ammirarla nella gioielleria romana per eccellenza.