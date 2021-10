Ballottaggio Roma: Gualtieri e Michetti alle urne nella prima giornata

Oggi, ancora fino alle 23, e domani, dalle 7 alle 15, si vota per dare un sindaco a Roma e ad altre città italiane, tra cui Latina, Torino e Trieste. È del 26,71% l'affluenza alle urne rilevata alle ore 19 per il turno di ballottaggio nei 63 Comuni centri chiamati al voto (il dato diffuso dal Viminale non tiene conto delle comunali in corso in Friuli Venezia Giulia). Al primo turno alla stessa ora aveva votato il 31,65 %. Dunque l'affluenza è in ulteriore calo rispetto al primo turno, due settimane fa (quando pure il dato era in forte diminuzione rispetto alle amministrative di cinque anni fa) di circa 5 punti percentuali. Nella capitale al primo turno si è recato alle urne meno di un elettore su due (48,8%). In ulteriore diminuzione l'affluenza di ieri: alle 19 ha votato il 25,28%; al primo turno l'affluenza alla stessa ora era stata del 29,50%. Ieri a Roma si sono recati alle urne nel primo giorno utile di ballottaggio i due candidati alla carica di sindaco, Enrico Michetti e Roberto Gualtieri (nell'ordine, suffragati con il 30,1% e 27% dei consensi dopo il primo turno di votazioni), nella corsa alla successione di Virginia Raggi.