Ariccia, a fuoco capannone industriale in disuso: fiamme e fumo nero in via Colli San Paolo

Ariccia, inferno di fuoco e fumo al km 13.500 della via Nettunense, in località Fontana di Papa-Piani di Santa Maria, zona densamente abitata e con numerose attività commerciali e ricettive. Poco fa è scoppiato un incendio in un capannone industriale in disuso da oltre dieci anni. All'interno macchinari, gomme, mezzi agricoli e altro materiale infiammabile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di vari distaccamenti dei Castelli Romani, da Pomezia e Roma, con mezzi speciali, unitamente alla protezione civile comunale di Ariccia. Alcune pattuglie di carabinieri e polizia locale di Velletri, Ariccia e Lanuvio, hanno chiuso la strada interna per i soccorsi, che si preannunciano lunghi e difficili, visto la poca visibilità dovuta alla combustione dei materiali all'interno del capannone . Foto Video Luciano Sciurba