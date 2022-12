Ariccia, ragazzina cade da cavallo e si procura gravi traumi all'addome: operata all'ospedale dei Castelli

Ariccia, una ragazzina di 12 anni Sofia G. di Velletri, mentre era in sella ad un cavallo di un maneggio della zona, a causa di una mossa improvvisa dell'animale, è caduta rovinosamente a terra. L'incidente è avvenuto in una zona boschiva al confine con Aprilia. La giovane si trovava insieme alla sua insegnante di equitazione. Al momento della caduta, Sofia sembrava non presentare traumi gravi ed è tornata a casa. Ma in serata ha cominciato ad avere forti dolori all'addome ed è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale dei Castelli.

Qui i medici in servizio hanno subito capito che doveva trattarsi di qualcosa di grave e hanno sottoposto la ragazza ad una risonanza magnetica dalla quale è emersa una emoraggia interna che interessava la milza. Così il chirurgo di turno ha deciso di operarla d'urgenza e, dopo qualche ora, la 12enne è stata dichiarata fuori pericolo. Al momento Sofia è ancora ricoverata all'ospedale di via Nettunense ad Ariccia, monitorata e coccolata da tutto il personale sanitario, medici, infermieri e operatori ausiliari. «Desidero ringraziare lo staff del pronto soccorso diretti quella sera dal dottor Andrea Cardillo e dal dottor Luigi Gallina e tutto il personale infemieristico e ausiliario per l'impegno e la professionalità che hanno messo in campo. Insieme al chirurgo che l'ha operata, il dottor James Casella (figlio di Giucas Casella), l'equipe del reparto chirurgia diretto dal professor Angelo Serao hanno salvato la vita a mia figlia, un caso di buona sanità che desidero venga conosciuto dall'opinione pubblica», ha dichiarato il padre della ragazzina Massimo G. che domani andrà a prendere la figlia per riportarla a casa dopo le dimissioni.

Foto di Luciano Sciurba