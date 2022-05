Ariccia, cadavere di un uomo sulla via Nettunense al km 6.500: l'ipotesi di un malore (foto Luciano Sciurba)

Ariccia, un corpo privo di vita di un cittadino rumeno di 58 anni senza fissa dimora che viveva in delle case abbandonate nella zona di Pavona è stato trovato sulla via Nettunense al km 6 e 500 intorno alle 3 di questa notte. L'uomo riverso in terra è stato notato da una coppia di ragazzi che transitava sulla via Nettunense che ha avvisato il 112. Sul posto sono intervenuti la Polizia di Albano e la squadra Scientifica di Roma, per le indagini del caso. Il cadavere era a bordo strada in un tratto molto trafficato, non sembra ci siano tracce di violenza o che sia stato investito da un'auto. Secondo una prima ricostruzione potrebbe essere caduto dal soprastante muretto a causa di un malore ed era anche vistosamente ubriaco. vicino a lui è stato trovato una bottiglia di vino vuota. E' stata comunque disposta l'autopsia presso il policlinico di Tor Vergata dal magistrato di turno della procura di Velletri. Foto Luciano Sciurba