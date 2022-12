Ardea, scoperta bomba di cannone nel giardino di una villa durante lavori di scavo: intervengono gli artificieri dell'Esercito

Ardea, continuano ad affiorare reperti bellici della Seconda Guerra Mondiale, ancora perfettamente intatti dopo oltre 80 anni. L'ultima scoperta è stata fatta qualche giorno fa nel giardino di una villa sul litorale romano, a Marina di Tor San Lorenzo, durante dei lavori edili e di scavo. È affiorata da sotto il terreno una grossa bomba-proiettile di artiglieria navale di 127 mm di fabbricazione inglese, ancora integra, con spoletta e polvere esplosiva attiva al suo interno. Questa mattina, come avviene sempre in questi casi, sono intervenuti gli specialisti in bonifica di ordigni bellici del Sesto Reggimento Genio Pionieri dell'Esercito Italiano. Dopo aver fatto evacuare la zona circostante, il personale ha operato in piena sicurezza rimuovendo la bomba per poi farla brillare in luogo sicuro. Qualche giorno fa sempre gli artificieri dell'Esercito erano intervenuti anche a Nemi ai Castelli Romani per la rimozione e successivo brillamento di una bomba di cannone Flack 88 di fabbricazione tedesca trovata dentro ad una cantina del borgo antico. La zona del litorale romano e dei Castelli Romani è stata interessata nel 1944 dalle sanguinose battaglie tra le forze alleate e l'esercito tedesco di Hitler, dopo lo sbarco di Anzio. Per questo, il ritrovamento di ordigni non è insolti.

Foto Luciano Sciurba