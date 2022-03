Aprilia-Albano, grande folla con il vescovo Vincenzo Viva in prima fila in corteo per fermare la guerra in Ucraina. Foto Luciano Sciurba-Laura Alteri

Aprilia-Albano, grande partecipazione alla marcia della pace organizzata dalla Diocesi di Albano con il vescovo Vincenzo Viva in prima fila.

Partita alle 20.30 una delle prime marcie della pace contro la guerra in Ucraina ad Aprilia organizzata dalla Diocesi di Albano. Oltre i vescovo di Albano presenti anche tutti parroci dei 13 comuni della comunità diocesana dei Castelli Romani e litorale di Ardea, Pomezia, Anzio e Nettuno. Molte le adesioni di associazioni di volontariato, pacifiste, boy scout, studenti, molti sindaci, consiglieri comunali, regionali, metropolitani di Roma e provincia e Latina e provincia. In strada anche le comunità indiana, ortodossa e bengalese, nel percorso che si è snodato lungo viale Falcone e Borsellino, da dove è partito, via dei Mille per arrivare a piazza Roma. Una grande folla con le fiaccole della pace in mano " per lanciare un forte messaggio di fine della guerra " ha detto il vescovo di Albano monsignor Vincenzo Viva in prima fila insieme al sindaco di Aprilia Antonio Terra e altri sindaci e amministratori pubblici del territorio della provincia di Roma e Latina . Poco fa sono arrivati tutti in piazza Roma e dopo aver cantato insieme " Imagine" di John Lennon, ora stanno facendo degli interventi dal palco per dire no alla guerra in Ucraina. Foto Luciano Sciurba-Laura Alteri.