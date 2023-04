Anzio, le prime immagini del film su Oriana Fallaci girate sul lungomare della cittadina balneare. Set blindato con strade chiuse dalle prime ore del mattino fino a tarda serata. Le scene sono state girate in viale Fanciulla d'Anzio e riviera di ponente per l'intera giornata di martedì. Presente anche la protagonista Miriam Leone che interpreta la parte della famosa giornalista scrittrice. L'attrice insieme al marito Paolo Carullo e una coppia di amici la settimana scorsa è stata anche a pranzo a Sermoneta, il paesino turistico di montagna in provincia di Latina, al ristorante " Bonifacio VIII" per assaggiare i piatti della cucina tipica locale preparati dal noto chef Vincenzo Piccol.

"Miss Fallaci Takes America" è una serie tv in 8 episodi prodotta da Paramount e Minerva Pictures che racconta un periodo molto intenso e poco esplorato della vita di Oriana Fallaci, quando, alla fine degli anni ’50, inizia a viaggiare tra New York e Hollywood per intervistare le star del cinema. Prima di diventare la prima inviata di guerra e una delle più importanti scrittrici e firme del giornalismo italiano nel mondo, con 20 milioni di copie vendute e tradotte in oltre 25 lingue. La serie, ambientata tra il 1956 e il ’59 tra Milano, New York, Los Angeles, Roma, Londra, Firenze, con Oriana Fallaci, interpretata da Miriam Leone, che è una giovane inviata de "L’Europeo", intelligente, brillante, determinata e insofferente alle dinamiche di una redazione di soli uomini che possono occuparsi di politica. Mentre lei è relegata al ruolo della “ragazza del cinema” da qui partono le varie dinamiche della pellicola in lavorazione tra la provincia di Roma e Latina tra le varie location scelte dalla regista Alessandra Gonnella. La polizia locale di Anzio ha curato la viabilità e fatto rispettare l'ordinanza di divieto di transito durante le oltre 12 ore di riprese del film .

Foto Video Luciano Sciurba