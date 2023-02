Anzio, incendio distrugge lo storico emporio Venturi in piazza Pia

Un violentissimo incendio sta distruggendo completamente e lo storico emporio Venturi in piazza Pia ad Anzio. L’incendio si è sviluppato all’interno del locale intorno alle 22. Le fiamme sono violentissime e i vigili del fuoco hanno difficoltà a domarli. Sul posto sono intervenute cinque squadre che si stanno adoperando per cercare di domare l’incendio. I residenti degli appartamenti sovrastanti il negozio sono stati evacuati per motivi di sicurezza. Sul posto anche le proprietarie, che sono state colte da malore. L’Empoli o Venturi era stato da poco ristrutturato ed era uno è uno dei punti di riferimento storici del commercio anziate. Al momento sono ignote le cause che hanno alimentato le fiamme.

di Ivo Iannozzi