Angelina Jolie agli studenti di Roma: «Bambini più intelligenti degli adulti»

di Laura Larcan

«I bambini sono più intelligenti degli adulti. Non lo dimenticate mai...». Parola di Angelina Jolie. Per la diva, un pubblico speciale come quello degli studenti romani. Alla Casa del Cinema di Roma, nel cuore di Villa Borghese, l’attrice ha incontrato ottanta bambini tra i 10 e 12 anni, insieme al collega Kit Harington. Un regalo speciale per i piccoli fan della div, amata per i ruoli in “Maleficent” e “Lara Croft”, alla fine della proiezione speciale di “Eternals” il nuovo blockbuster della Marvel in sala dal 3 novembre con la Disney presentato come evento gran finale alla Festa del Cinema. Per gli attori, elegantissimi, un servizio d’ordine degno di un presidente degli Stati Uniti con tante forze di polizia e una decina di body guard. Dopo aver indossato i panni di una fata masrina di Aurora, e l’archeologa più muscolosa della storia, eccola diventata supereroe targata Marvel. Tante le domande arrivate da parte dei ragazzini, tutti provenienti dall’Istituto Comprensivo Acquaroni di Tor Bella Monaca, quartiere della periferia romana, e dall’Istituto per non udenti Antonio Magarotto, in questo incontro organizzato da Alice nella Città e The Walt Disney Company Italia. Felici, curiosi, per nulla intimiditi. Anzi. Fatto sta che l’attrice, da sempre impegnata nel sociale, ambasciatrice dell’UNHCR e con sei figli, tra cui tre adottati, a un certo punto dice con entusiasmo rivolta alla platea: «Credo che le vostra domande siano particolarmente intelligenti per un fatto molto semplice: i bambini sono più intelligenti degli adulti. Non lo dimenticate mai, non siate confusi e non fate sempre le cose che vogliono farvi fare. La cosa importante è stare uniti, perché uniti siete molto più forti».