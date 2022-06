Roma, albero cade in viale Marco Polo e colpisce due auto (foto Caprioli/Ag.Toiati)

Un albero è caduto oggi, nel primo pomeriggio, a Roma colpendo due veicoli in transito. L'incidente in via Marco Polo, all'angolo di via Beccari, in zona Ostiense. Danneggiate una Smart e una Lancia Ypsilon: uno dei due automobilisti è stato leggermente ferito. L'albero, un platano di grosse dimensioni, si è completamente sradicato dal suolo finendo sulla carreggiata. I rami hanno invaso anche la vicina via Cilicia. In corso l'intervento dei vigili del fuoco. La strada è momentaneamente chiusa al traffico per permettere l'intervento di rimozione del platano.