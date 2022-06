Albano Pride, sono circa duemila i partecipanti - provenienti da tutto il Lazio - che hanno sfilato lungo il centro storico. Il corteo, partito da via Vascarelle, ha attraversato via Appia Nuova e si è fermato a Piazza Mazzini. Sul posto un ingente cordone di forze dell'ordine per la sicurezza, ordine pubblico e viabilità. Presenti numerosi sindaci e il vice presidente della Regione Lazio Daniele Leodori.

foto video Luciano Sciurba -Virginia Campanale