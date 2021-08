Albano, ancora chiusa la discarica di via Roncigliano, fermi i camion dei rifiuti di Roma

Albano, rimane chiusa per il terzo giorno consecutivo la discarica di via Roncigliano nella zona di Cecchina, via Ardeatina, dopo i controlli degli ispettori della Asl Roma 6 sulla sicurezza del lavoro. Sono state date delle prescrizioni in ambito della sicurezza sul lavoro, a cui la società che gestisce la discarica che sta ricevendo i rifiuti della capitale sta ottemperando.

Oggi nel nuovo sopralluogo sono emersi ancora delle difformità documentali che dovranno essere presentate domani o nei prossimi giorni, quindi per domani ancora un altro stop ai tir carichi di rifiuti trattati di Roma, che rimarranno fermi nella Capitale.

Permane il presidio fisso dei centinaia di cittadini che stasera terranno una assemblea in strada davanti alla discarica dove continuano ad essere presenti polizia, carabinieri e vigilanti privati.

Stamattina alcuni rappresentanti dei cittadini e la senatrice Elena Fattori sono stati ricevuti dal prefetto di Roma a cui hanno espresso la loro preoccupazione e chiesto la chiusura definitiva del contestato settimo invaso.

Foto Luciano Sciurba