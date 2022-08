L'attrice americana Jessica Chastain incontra Zelensky a Kiev

«L'attrice americana Jessica Chastain è oggi in Ucraina. Per noi queste visite di personaggi famosi sono estremamente preziose. Grazie a questo, il mondo sentirà, conoscerà e capirà ancora di più la verità su ciò che sta accadendo nel nostro Paese», lo ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sui social ringraziandola per il sostegno. L'attrice e produttrice statunitense è arrivata a Kiev e ha visitato l'ospedale pediatrico Okhmatdyt.

Zaporizhzhia, torna la paura: nella notte 40 razzi vicino alla centrale. Aiea: «Rischio disastro nucleare»