Veronika Didusenko, l'ex miss Ucraina fuggita da Kiev

«Dovevo fuggire da Kiev. Dovevo sopravvivere per salvare mio figlio». Veronika Didusenko, 26 anni, ex miss Ucraina, alla fine ce l'ha fatta. Dopo il primo bombardamento sulla capitale è salita in macchina con il figlio, è scappata, ha attraversato mezza Europa e si è fermata a Ginevra. Poi ha raggiunto Los Angeles per denunciare in una conferenza stampa cosa stava avvenendo nel suo Paese: «Questa guerra è una tragedia per l'Ucraina. Le persone sono costrette a combattere o a scappare per salvarsi la vita».