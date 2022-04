Nella puntata di venerdì 15 aprile di Uomini e Donne prende la parola una nuova dama. Una donna che per molti non è nessuno, ma che per chi è attento ha già capito chi è. Il suo intervento è stato illuminante per i telespettatori che hanno subito capito di chi fosse parente Catia. La donna è infatti la sorella di Elisabetta Franchi famosissima stilista italiana. Ebbene si, a U&D arriva anche Catia Franchi in cerca dell'amore