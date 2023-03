Ucraina, truppe Wagner colpiscono auto medica: morta Yana, aveva 29 anni

Si chiamava Yana, aveva 29 anni e lavorava come paramedico al fronte, a Bakhmut. Treccine bionde, piccola e magra, ha salvato i militari dall'inferno: volontaria come paramedico in guerra, Yana Rykhlitska è rimasta uccisa con un collega dai colpi di mortaio sparati dal gruppo Wagner sull'auto medica durante un'evacuazione di feriti vicino a Bakhmut. Lo scrivono i media ucraini in occasione delle esequie celebrate quattro giorni dopo la morte. Per "L'angelo dei combattenti", come era stata ribattezzata per il suo aspetto e la forza d'animo sotto le bombe, ieri c'erano centinaia di persone al funerale a Vinnytsia, nell'Ucraina centrale, alla sepoltura nella Alley of Heroes. «Disperata, piccola e magra, portava tutto sulle spalle», l'ha descritta una sua parente, Natalya Vlasyuk, parlando con i media locali. L'amica di Yana, Tetiana Zenart, l'aveva sentita al telefono poche ore prima che venisse uccisa: «Le ho chiesto come stava andando, con quel flusso di feriti inimmaginabile a Bakhmut, lei mi ha risposto - con amara ironia - "mi sto divertendo, ancora tutta intera"».

Chi era Yana