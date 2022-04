Tommaso Zorzi, maxi festa anni '90 per il compleanno: parata di vip presenti

Tommaso Zorzi, ieri sabato 2 aprile, ha compiuto 27 anni e ha festeggiato in grande. Un party organizzato dalla sua amica event planner Alessandra Grillo a tema anni '90. Super ospite della serata Ivana Spagna, che si è scatenata sul palco animando la festa. Nel noto locale milanese tantissimi i vip presenti e Tommaso in un completo fucsia al taglio della torta è scoppiato a piangere. Sulle note di “Your Simply The Best” di tina Turner, Zorzi ha voluto ringraziare tutti i presenti ma la voce era rotta dal pianto. «Grazie, non ho scritto un discorso ma se siete in questa sala è perché appartenete a un pezzettino della mia vita e tutti insieme fate il puzzle della mia vita». Così Zorzi che poco dopo è stato raggiunto sul palco da sua madre e dal fidanzato Tommaso Stanzani che gli ha dedicato il suo nuovo singolo "Origami" . «Tutto non mi fa più paura ci sei tu Siamo lo stesso origami», impossibile ora per l'influencer non crollare.