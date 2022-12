Ivana Knoll, chi è la provocante tifosa croata protagonista dei Mondiali

Ex Miss Croazia, Ivana Knoll è nata il 16 settembre 1992 a Francoforte, in Germania. Si è trasferita in Bosnia-Erzegovina a sette anni. Oggi risiede a Zagabria, in Croazia. La trentenne prima di intraprendere la carriera da modella a tempo pieno, si è diplomata alla Yangon American International School in Birmania per poi conseguire una laurea presso l'Università di Fiume (Croazia).