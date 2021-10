Stefano Cucchi: memorial a 12 anni dalla morte. La sorella: «Con lui ricordiamo gli ultimi»

Due giorni per commemorare la morte di Stefano Cucchi, avvenuta 12 anni fa, il 22 ottobre 2009, a seguito delle percosse subite mentre si trovava in custodia cautelare presso la caserma dei Carabinieri della Casilina. Questo pomeriggio la commemorazione al Parco degli Acquedotti, a Roma, davanti alla targa che porta il suo nome, con l'assemblea di inaugurazione del settimo Memorial «Umanità in marcia», domani la manifestazione che toccherà i luoghi simbolo della città (ogni tappa un diritto da conquistare) per culminare, a chiusura di una staffetta, con l'arrivo in piazza Montecitorio, intorno alle 18, luogo dove Ilaria Cucchi e Fabio Anselmo risponderanno alle domande della stampa.

Stamattina, in piazzale Aldo Moro, davanti all'Università La Sapienza, dove lo scorso anno è stato piantato un albero ed è stata apposta una targa in ricordo di Stefano, si è tenuta una cerimonia a cui hanno preso parte oltre alla sorella di Stefano, Ilaria Cucchi, anche Antonella Polimeni, rettrice dell'Ateneo, Francesca Del Bello, presidente del Municipio II, e Gianluca Peciola, del comitato promotore Memorial Stefano Cucchi. «Ci piace pensare che Stefano non è più solo nostro, ma di tutta la collettività - ha detto la sorella -. In questi due giorni lo ricordiamo, ma attraverso di lui ricordiamo tutti gli ultimi. Stefano è morto come ultimo tra gli ultimi che non hanno voce, siamo qui a batterci per i diritti di tutti».

Faro sempre acceso sul processo

«Anche quest'anno, vogliamo realizzare un evento che continui a tenere i fari accesi sulla seconda parte del processo: una fase delicata, quella del depistaggio delle indagini sull'omicidio di Stefano - si legge in una nota del Comitato Promotore Memorial Stefano Cucchi e dell'Associazione Stefano Cucchi -. In questo senso, il settimo Memorial Stefano Cucchi sarà un appuntamento in sintonia con quella umanità che, in questi anni terribili di pandemia, ha tenuto ferma la barra sulle pratiche concrete di solidarietà e mutualismo, promozione dei diritti umani, sociali e civili».