Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, belli e in dolce attesa a Vigna Stelluti

C’è tutto il sapore del mare a Vigna Stelluti, anche se la spiaggia non è poi così vicina. Ma a volte basta un po’ di fantasia unita ad una buona dose di divertimento, per cominciare a respirare quell’aria frizzante che rende unici i tramonti romani. Così, con la complicità delle prime giornate rese più lunghe dal cambio dell’ora, sono stati tanti gli ospiti giunti a Piazza Filippo Carli. Dalla coppia in dolce attesa Sophie Codegoni e Alessandro Basciano con il figlio Nicolò, passando per la bella Manila Nazzaro o lo speaker di Radio Deejay, Danilo da Fiumicino. Si sprecano i flash all’arrivo dei due ex gieffini – Sophie e Alessandro -, il cui amore è nato proprio nella casa più spiata d’Italia, pronta ad eleggere il vincitore dell’edizione del Grande Fratello Vip ancora in corso. I due, il cui amore è stato suggellato da proposta in pieno red carpet all’ultimo Festival di Venezia, sono quasi pronti ad accogliere la loro primogenita, attesissima dai followers della coppia. Ansiosi di diventare genitori anche la speaker Elisa D’Ospina e il doppiatore Stefano Macchi, presenti all’evento che si è svolto sulle note dei DJ Eleonora Albrecht e Filippo Fiorini alias Lazy Ants. A due passi da Corso Francia, nella pescheria-bistrot gestita dall’imprenditore Christian Delle Fave, si alzano i calici e si testano nuovi sapori, protagonisti di un aperitivo destinato a ripetersi e in cui non sono mancati volti dello spettacolo, invitati dal casting della TV Antonello Lauretti. Finger food di tradizione e proposte più innovative, con immancabili ostriche e champagne di benvenuto per il nuovo format a base di piatti gourmet, dai crudi ai cotti, rispettando la proposta del pescato del giorno. Un gustoso happening con tanto di fila in strada, dove non sono mancati ammiratori a caccia di selfie o curiosi di passaggio, pronti a fermarsi per saperne di più. Tra gli ospiti presenti si vedono l’attore Graziano Scarabicchi e poi il top model e opinionista TV Roger Garth con il suo levriero Kalahari. Di bianco vestita arriva Alessia Fabiani che scherza con la Nazzaro e Angela Melillo, giunta con il marito Cesare San Mauro. Si mostra ai fotografi anche la modella brasiliana e influencer seguitissima in rete, Iasmin dos Santos. Sorridenti anche Camilla Petrocelli, Flavia Vento, Giacomo Urtis e Jolanda Gurreri, seguite dalla giovane attrice Raffaella Paleari e dal produttore cinematografico Gianluca Cerasola.