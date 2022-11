Sara Scarsella e Matteo Compagnucci chef stellati ad Ariccia

«Noi cerchiamo di eliminare il superfluo. Non siamo un ristorante gourmet, non siamo una trattoria, non siamo una hosteria. Siamo quello che i nostri piatti dimostrano di essere». Sara Scarsella, Matteo Compagnucci e Carla Scarsella sono i tre giovani proprietari: Sara e Matteo, classe '92 e '93, sono alla guida della cucina e Carla, classe '94, alla guida della sala. Sara e Matteo si incontrano al Ristorante Caino a Montemerano - dove Matteo è capo pasticciere- dopo la formazione dell'una all'Alma e dell'altro alla scuola alberghiera di Cingoli. Così comincia il loro percorso.