«Non canterò e non ballerò, ho proposto ad Amadeus di fare un trenino, tutti e due nudi, ma non ha accettato. Chissà, in un prossimo Sanremo...». Magari, al prossimo scudetto della Roma? «Ma c'è il rischio - risponde al cronista di fede giallorossa - che quando accadrà, la 'impalcatura' non reggerà più!». Pillole di ironia e di autoironia da parte di Sabrina Ferilli, attrice romana e romanista, che condurrà con Amadeus la serata finale di Sanremo 2022.