Una scena da film horror quella vissuta all’alba di domenica mattina da Carla Ruocco, ex deputata del Movimento 5 Stelle, che si è trovata faccia a faccia con un uomo ubriaco che tentava di entrare nella sua abitazione. «Sembrava l’iconica scena di Shining», ha raccontato Ruocco a Il Tempo, ancora scossa dall'accaduto. Ma purtroppo per lei, non si è trattato di finzione.