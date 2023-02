Ruby Rubacuori, la nuova vita da mamma con il fidanzato e la figlia: ecco cosa fa ora

Si chiama Karima El Mahroug ma tutti in Italia la conoscono come Ruby Rubacuori. Lei però assicura di essersi lasciata il passato alle spalle. Non è più la ragazzina che faceva la danzatrice del ventre alle serate organizzate nella villa di Arcore. Oggi è una donna (tra un mese compirà 30 anni) e una mamma, e dal 2010 vive a Genova con il fidanzato e la figlia. Oggi Karima El Mahroug è stata assolta dall'accusa di Corruzione in atti giudiziari per cui era imputata nel processo Ruby Ter. L'assoluzione con formula piena decisa dal giudice «Perché il fatto non sussiste» ha riguardato Silvio Berlusconi, Karima e tutte le altre ragazze imputate.

Il processo Ruby Ter "Assolta"

«Ruby è stata tutta un'invenzione, il mio nome rimane Karima e ora è finito un incubo», ha detto dopo esser stata assolta a Milano «Ho bisogno di tempo per assimilare sono contenta perchè finalmente una parte di verità è venuta fuori».

La donna era stata accusata di aver ricevuto 5 milioni di euro da Silvio Berlusconi per comprare il suo silenzio su ciò che avveniva alle serate nella villa di Arcore e di aver reso falsa tesimonianza ai giudici. Inoltre la ragazza ha sempre smentito anche l'ipotesi di aver avuto rapporti sessuali con il Cavaliere.

La nuova vita di Ruby

Secondo quanto hanno assicurato anche i suoi difensori in aula, oggi Karima conduce una vita normale lontano dai riflettori e dal lusso insieme al fidanzato e alla figlia. La giovane, originaria del Marocco, dal 2010 vive a Genova, in un appartamento in affitto. Secondo quanto rivela nel suo profilo Facebook possiede un ristorante insieme al fidanzato. La figlia frequenta una normale scuola pubblica. Insomma niente beni, auto o proprietà di lusso.