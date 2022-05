Ruby, Karima El Mahroug: dalle cene di Arcore ai tribunali

Tutto cominciò con un fermo ed era il 2010 (Karima El Mahroug venne fermata per un furto). Le indagini sul Ruby ter si sono chiuse nel 2015. Oggi, nel 2022 i pm chiedono 5 anni di reclusione per Ruby, questo è il nomignolo con cui l'opinione pubblica conobbe Karima El Mahroug che oggi ha 29 anni. Cinque anni di reclusione è la richiesta avanzata dal procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano e dal pm Luca Gaglio nei confronti di "Ruby rubacuori" accusata di falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari, nella parte finale della requisitoria del processo milanese sul caso Ruby ter che vede imputato anche Silvio Berlusconi.