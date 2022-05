Ridge di Beautiful alla convention di Forza Italia: «Se avessi la residenza italiana, voterei Berlusconi»

C'è anche Ronn Moss, la star della soap 'Beautiful' in cui interpreta il personaggio di Ridge alla convention di Forza Italia a Napoli. L'attore è stato accolto dagli applausi della platea all'ingresso nella sala del congresso. «Sono molto felice di essere qui - ha detto salendo sul palco - e ringrazio Silvio Berlusconi. Se fossi residente in Italia non avrei dubbi, voterei per lui». Nel suo intervento Moss ha testimoniato il suo amore per la Puglia che lo ha portato di recente a investire in una masseria del XVIII secolo tra Fasano e Monopoli.

