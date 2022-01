Renato Cecchetto, da «Amici Miei» alla voce di «Shrek», i ruoli memorabili dell'attore

Addio a Renato Cecchetto: aveva 70 anni, l'attore e doppiatore adriese (nativo di Baricetta) lascia una moglie e un figlio. A comunicarlo nella tarda serata di domenica 23 gennaio è il sindaco di Adria Omar Barbierato. «Ho appena appreso della scomparsa di Renato Cecchetto. Una notizia che lascia sgomento e dolore». Spiega il primo cittadino rattristato per la scomparsa di Cecchetto; persona nota, non solo ad Adria, ma in tutta Italia. L'attore aveva avuto un incidente in scooter a Roma.

In ambito cinematografico ha lavorato in più di 80 film con registi come Mario Monicelli, Steno, Marco Ferreri, Damiano Damiani ed è noto per i suoi ruoli in Amici miei - Atto IIº, Fracchia la belva umana, Parenti serpenti e Pierino colpisce ancora. Per la televisione è il giudice Bordonaro nelle prime due edizioni de La piovra.

Come doppiatore è la voce italiana del personaggio di Shrek e nei film Disney/Pixar (è il maialino Hamm di Toy Story).