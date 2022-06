Il regista di Friends Kevin Scott Bright derubato a Roma dell'orologio da 50.000 euro

Stava facendo una tranquilla passeggiata turistica con il fratello in piena notte, tra le bellezze della Capitale, a corso Rinascimento, il regista e produttore americano della pluripremiata sitcom “Friends” Kevin Scott Bright, 67 anni: ma, all’improvviso, due uomini - uno di nazionalità algerina - gli hanno strappato dal polso un orologio di lusso. Un Patek Philip del valore di 50mila euro. Quando i poliziotti sono arrivati sul posto c’era solo uno dei ladri, l’altro era già fuggito via con il bottino. È successo venerdì scorso. Per questi fatti, ieri, un 34enne di nazionalità algerina è stato condannato dal Tribunale a 4 anni di reclusione con rito abbreviato, giudizio che prevede lo sconto di un terzo della pena. Il giudice monocratico ha poi disposto per l’imputato il divieto di dimora nella Capitale. Il pm Giovanni Nostro ha contestato al 34enne il reato di furto aggravato, in concorso con ignoti. I fatti risalgono al 3 giugno scorso.