Re Carlo III e Camilla in Kenya: le immagini del sovrano britannico

Re Carlo III è in visita in Kenya per cinque giorni, un viaggio che riporta alla luce i ricordi delle atrocità commesse durante la colonizzazione dell'Africa dell'Est durata sei decenni. Secondo la Commissione Keniota per i Diritti Umani (KHRC), l'amministrazione coloniale ha orchestrato la tortura extragiudiziale e l'uccisione di 90.000 kenioti durante quel periodo. Re Carlo, durante l'incontro con il presidente keniota William Ruto, ha riconosciuto gli atti di violenza come ingiustificabili e abominevoli, affermando che non ci può essere alcuna giustificazione. Durante la visita, il re e la regina Camilla hanno reso omaggio ai veterani di guerra keniota che hanno combattuto al fianco dei britannici durante la Seconda Guerra Mondiale presso il Cimitero Comune della Seconda Guerra Mondiale di Kariokor.