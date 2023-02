Raquel Welch è morta, l'attrice e sex symbol americana aveva 82 anni

Raquel Welch è morta. L'attrice americana si è spenta a 82 anni dopo una breve malattia. Considerata tra le più grandi sex symbol del cinema hollywoodiano tra gli anni sessanta e settanta, nella sua carriera si è guadagnata due nomination ai Golden Globe, vincendolo nel 1975 come migliore attrice in un film commedia o musicale per il ruolo di Costanza Bonacieux ne "I tre moschettieri".