Raffaella Carrà, in vendita l'appartamento di Roma

Nove camere da letto, nove bagni, una sauna, una palestra e una piscina. Il tutto, in 396 metri quadrati. Quella in vendita nel quartiere di Vigna Clara, nella zona a Nord di Roma, non è solo una casa da sogno, ma è molto di più. Il maxi appartamento in via Nemea 21, infatti, è stato quello in cui Raffaella Carrà ha vissuto gli ultimi anni della sua vita, e da ora sarà disponibile al costo di 2.100.000 euro.