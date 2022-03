Putin, tutte le figlie segrete del presidente ecco chi sono

Un matrimonio, due amanti segrete - una donna delle pulizie e una ginnasta olimpica - , due figlie certe e altre non riconosciute ufficialmente: la vita privata di Vladimir Putin è piena di misteri e voci non confermate. Nonostante sia un personaggio pubblico dal 1993, quando è entrato in politica, Putin ha infatti mantenuto un atteggiamento da agente del Kgb riuscendo a far trapelare pochissimo della sua vita familiare - non ha neanche mai ammesso pubblicamente di avere figli -. «Ho una vita privata in cui non permetto interferenze. Deve essere rispettato» ha detto recentemente il presidente.

Di certo su di lui c'è solo il matrimonio con Lyudmila Putina, celebrato nel 1983 e da cui il presidente ha divorziato nel 2014 dopo aver avuto due figlie Maria e Katerina. Secondo le indiscrezioni però loro non sarebbero le uniche a poter chiamare Putin "papà": ci sarebbe anche Luiza Rozova, nata dalla relazione con una ex-donna delle pulizie oggi milionaria. C'è chi ipotizza che abbia avuto almeno anche un altro figlio da Alina Kabaeva, campionessa olimpica di ginnastica ritmica considerata da tutti la "moglie segreta" del presidente.