Papa Francesco riceve Alberto e Charlene di Monaco: colpito dall'impegno umanitario del principe

Papa Francesco ha ricevuto in udienza stamane in Vaticano il principe Alberto II di Monaco e la principessa Charlene, accompagnati dal seguito. Il colloquio privato nella Sala della Biblioteca è durato 25 minuti. Al termine, dopo la presentazione della delegazione monegasca, c'è stato lo scambio dei doni. Il principe Alberto ha regalato al Papa una stampa raffigurante la cappella del Palazzo di Monaco. Il Pontefice ha ricambiato con un'opera in bronzo raffigurante un bimbo che aiuta un altro a rialzarsi, con la scritta «Amare Aiutare». Nel darlo al principe il Papa ha spiegato che «è l'unica occasione in cui si può guardare l'altro dall'alto: per tendergli la mano e aiutarlo ad alzarsi». Francesco ha offerto anche i volumi dei documenti papali, il Messaggio per la Giornata mondiale della Pace di quest'anno, il Documento sulla Fratellanza Umana, il libro sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020, a cura della Lev. A quanto si è potuto apprendere, il Papa è rimasto anche colpito da una persona, il principe di Monaco, «che spende il suo tempo e il suo impegno per fare del bene agli altri».

