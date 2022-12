Paolo Calissano come è morto? «Si è suicidato, la droga non c'entra»: parla il fratello Roberto

«Paolo Calissano si è suicidato non è morto per droga». A rivelare la verità sulla morte dell'attore, trovato nella sua casa della Balduina il 30 dicembre 2021 è il fratello Roberto. Le indagini che aveva aperto la procura sono state archiviate e ora rimane il silenzio e la tristezza per la morte dell'attore. A ritrovare il corpo di Paolo Calissano era stata la ex fidanzata Fabiola Palese. A ucciderlo un'intossicazione da farmaci antidepressivi.

