Pamela Rosato, la violinista è morta a 42 anni.

Molto conosciuta in tutta Italia, ma soprattutto in Puglia regione di cui era originaria, aveva collaborato con Al Bano per la produzione di un video musicale, suonato con numerose orchestre che l’hanno portata anche sul palco dell’Ariston di Sanremo e in varie trasmissioni televisive. La musicista era nata a Mesagne, in provincia di Brindisi