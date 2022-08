La giornalista Neena Pacholke, conduttrice in diversi programmi di una tv locale del Wisconsin è stata trovata morta dagli agenti della polizia sabato mattina in una casa a Wausau (stati uniti). Non è stata resa nota la causa della morte.

La giovane lavorava da 5 anni presso la tv locale ed era stata da poco promossa da giornalista a conduttrice. Era molto conosciuta dal pubblico della regione e la notizia della sua morte ha colpito un'intera comunità.