Ariano Irpino, è lutto per la morte di Emilio e Pamela: la giovane coppia stava per sposarsi

Fidanzati morti un incidente in in provincia di Foggia. Emilio D'Avella aveva 30 anni, era di Ariano Irpino e la sua ragazza, di 33 anni, Pamela Mustone era di Melito Irpino. Avevano progettato di sposarsi. Sono stati travolti da un'auto. Nell'incidente è morto anche il loro amico, Emanuele Serafino, anche lui viaggiava in moto.

Incidenti, è strage nel fine settimana: 34 morti, 20 erano motociclisti