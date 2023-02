Morta l'attrice Monica Comegna, aveva 43 anni.

La donna era stata ricoverata in ospedale con la febbre alta, poi si è aggravata in poche ore ed è morta tragicamente a 43 anni. Monica Carmen Comegna era un'attrice abruzzese, moglie e mamma di una bambina piccola. Casoli, suo paese d'origine, è sotto choc per il decesso improvviso della donna.