Miriam Leone, le prime foto del matrimonio con Paolo Carullo celebrato tra Scicli e Donnafugata

Primo anniversario di matrimonio per Miriam Leone e Paolo Carullo. L'attrice originaria di Catania si è sposata un anno fa nella chiesa di Santa Maria la Nova a Scicli, gioiello barocco in provincia di Ragusa. Leone ha scritto su Instagram: "Volete vedere le foto del mio album privato di nozze?". Devono essere piovuti tantissimi sì dai suoi fan perché sono stati pubblicati molti scatti dei preparativi, della cerimonia e della festa serale allestita nel bellissimo castello di Donnafugata dove per l'occasione è stato installato un neon luminoso con la scritta "Ni maritamu" che in siciliano vuol dire: "Ci siamo sposati".