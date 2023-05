Roccella contestata al salone del libro di Torino, 15 identificati dalla Digos

Una dura contestazione all'Arena Piemonte, dove la ministra alla Famiglia, alla Natalità e alle Pari Opportunità Roccella stava presentando il suo libro "Una famiglia radicale". La ministra Eugenia Roccella è stata contestata al Salone del libro da un gruppo di attiviste di Extinction Rebellion e "Non una di meno". Quindici persone sono state identificate dalla Digos della Questura di Torino. I militanti erano seduti tra il pubblico, ma sono stati individuati, una attivista si è avvicinata al tavolo dei relatori leggendo un comunicato. Appena la ministra ha iniziato a parlare del suo libro 'Una famiglia radicalè attivisti di Extinction Rebellion e le femministe di 'Non una di menò hanno cominciato a urlare slogan e si sono seduti per terra nella sala. La polizia è subito intervenuta. La ministra ha quindi chiesto un confronto pubblico. Sul palco è salita una militante e ha letto un proclama.